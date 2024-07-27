Первый день Олимпиады продолжается соревнованиями по велогонкам. Предлагаем вам присоединиться к трансляции раздельной велогонки среди мужчин. 

Спортсмены должны будут преодолеть дистанцию протяженностью 32,4 километра. Всего на старт выйдет 34 велосипедиста.

Комментируют Стас Кузнецов и Дмитрий Пютсепп.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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