Первый день Олимпиады продолжается соревнованиями по велогонкам. Предлагаем вам присоединиться к трансляции раздельной велогонки среди мужчин.
Спортсмены должны будут преодолеть дистанцию протяженностью 32,4 километра. Всего на старт выйдет 34 велосипедиста.
Комментируют Стас Кузнецов и Дмитрий Пютсепп.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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