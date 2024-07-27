Прямой эфир ОИ в Париже. Смотрите соревнования по плаванию, фехтованию и академической гребле

В квалификации на дистанции 400 м вольным стилем в 12.45 на дорожку выйдет эстонский пловец Крегор Цирк.

Также сегодня начинаются соревнования и по гребле, на которых можно будет поболеть за наших спортсменов. Парные четверки (мужчины) начнут соревнования в 13.30. В нашей команде Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак.