В Париже официально открылись летние Олимпийские игры 2024 года! Сегодня стартуют первые медальные соревнования.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Смотрите соревнования по плаванию, фехтованию и академической гребле
Следите за трансляцией в прямом эфире, комментируют Стас Кузнецов и Дмитрий Пютсепп.
В квалификации на дистанции 400 м вольным стилем в 12.45 на дорожку выйдет эстонский пловец Крегор Цирк.
В 12.15 эстонская фехтовальщица Нелли Дифферт выйдет против корейской спортсменки Кан Юн Ми.
Также сегодня начинаются соревнования и по гребле, на которых можно будет поболеть за наших спортсменов. Парные четверки (мужчины) начнут соревнования в 13.30. В нашей команде Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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