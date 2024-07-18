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Опубликован список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже

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Украинские активисты выступают против участия россиян в Олимпиаде.
Украинские активисты выступают против участия россиян в Олимпиаде. Фото: VANO SHLAMOV

Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх. В состав делегации вошло лишь 15 человек.

Для участия россиян в Олимпиаде действуют жесткие ограничения, наложенные в связи с развязанной Россией войной в Украине. Так, спортсмены не должны поддерживать войну, иметь отношение к вооруженным силам РФ. Выступать они могут только под нейтральным флагом, без гимна своей страны.

Велоспорт:

Тамара Дронова;

Алёна Иванченко;

Глеб Сырица.

Батут:

Анжела Бладцева.

Теннис:

Даниил Медведев;

Роман Сафиуллин;

Екатерина Александрова;

Мирра Андреева;

Павел Котов;

Диана Шнайдер;

Елена Веснина.

Гребля на байдарках и каноэ:

Захар Петров;

Алексей Коровашков;

Олеся Ромасенко.

Плавание:

Евгений Сомов.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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