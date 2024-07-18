Опубликован список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже

Для участия россиян в Олимпиаде действуют жесткие ограничения, наложенные в связи с развязанной Россией войной в Украине. Так, спортсмены не должны поддерживать войну, иметь отношение к вооруженным силам РФ. Выступать они могут только под нейтральным флагом, без гимна своей страны.