Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх. В состав делегации вошло лишь 15 человек.
Опубликован список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже
Для участия россиян в Олимпиаде действуют жесткие ограничения, наложенные в связи с развязанной Россией войной в Украине. Так, спортсмены не должны поддерживать войну, иметь отношение к вооруженным силам РФ. Выступать они могут только под нейтральным флагом, без гимна своей страны.
Велоспорт:
Тамара Дронова;
Алёна Иванченко;
Глеб Сырица.
Батут:
Анжела Бладцева.
Теннис:
Даниил Медведев;
Роман Сафиуллин;
Екатерина Александрова;
Мирра Андреева;
Павел Котов;
Диана Шнайдер;
Елена Веснина.
Гребля на байдарках и каноэ:
Захар Петров;
Алексей Коровашков;
Олеся Ромасенко.
Плавание:
Евгений Сомов.
Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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