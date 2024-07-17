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Чемпион Европы проведет в Эстонии предолимпийскую подготовку

rus.postimees.ee
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Кристьян Чех и его тренер Март Олман.
Кристьян Чех и его тренер Март Олман. Фото: Eero Vabamägi

Словенец Кристьян Чех, завоевавший в июне титул чемпиона Европы по метанию диска, в предстоящее воскресенье, накануне Олимпиады, проведет генеральную репетицию в Йыхви.

На стадионе Хейно Липа состоятся соревнования Jõhvi Discus. Именно здесь, на одной из лучших в мире площадок, Чех в прошлом году установил свой рекорд. Его результат 71,86 также стал рекордом Словении.

Наряду с Кристьяном Чехом будут также соревноваться чемпион Эстонии Прийду Нийт, кроме него, Гевин Генро Паас, готовящийся к Паралимпиаде Эгерт Йыэсаар и другие.

В воскресенье стоит приехать заблаговременно, поскольку с 15.00 в сотрудничестве в Союзом легкой атлетики Эстонии пройдут всевозможные детские мастер-класс по легкой атлетике, на которых детвора сможет познакомиться со спортивными дисциплинами и на собственном опыте узнать, как это: метать диск, прыгать с шестом и т.д. Все, кто пройдут мастер-классы, получат диплом.

Соревнование по метанию диска начнется в 17.00, вход бесплатный.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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