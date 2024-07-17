Ср, 17.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада
До игр остается:
9
ДЕНЬ

Отчаянные люди! Мэр Парижа и министр спорта Франции искупались в Сене – все ради того, чтобы доказать чистоту воды

rus.postimees.ee
Copy
Мэр Парижа Анн Идальго решила на личном примере доказать безопасность воды в Сене.
Мэр Парижа Анн Идальго решила на личном примере доказать безопасность воды в Сене. Фото: CYRIL PECQUENARD/SIPA

В преддверии Олимпийских игр в Париже, которые начнутся через девять дней, одним из важнейших вопросов стала чистота реки Сены, протекающей через город: с качеством воды есть проблемы, а ряд соревнований будет проводиться в открытой воде. Мэр Парижа Анн Идальго пообещала подать личный пример и в среду утром сделала это.

Портал Inside The Games сообщил, что 65-летняя Идальго в ближайшее время намеревается исполнить свое обещание и отправится купаться в Сену, тем самым показав, что вода в реке достаточно чистая для проведения олимпийских соревнований. По данным пресс-службы Идальго, мэр сделала это в среду утром, несмотря на предупреждения о том, что пробы воды не всегда показывают 100-процентную чистоту.

Франция инвестировала 1,4 миллиарда евро для того, чтобы предотвратить попадание в Сену сточных вод. Однако из-за проливных дождей содержание бактерий поднялось выше нормы, и купаться здесь теперь небезопасно. Да, инвестиции улучшили качество воды, но во время дождей купаться здесь не рекомендуется.

В июле дожди наконец сменились более сухой погодой, что улучшило качество воды в Сене. Изначально Идальго планировала искупаться в Сене в прошлом месяце, но отложила мероприятие.

Изначально в заплыве обещал принять участие и президент Франции Эммануэль Макрон, но после выборов он оказался слишком занят политическими делами. Но в минувшую субботу в реке искупалась министр спорта страны Амели Удеа-Кастера.

Если позволит погода, водная часть олимпийского триатлона пройдёт на Сене 30 и 31 июля, а также 5 августа. Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут 8 и 9 августа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Kanal 2, Duo 5, на русском языке много интересной информации найдете на Kanal 7. Читайте новости на портале RusPostimees, слушайте новости на радио Kuku.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх