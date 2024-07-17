Отчаянные люди! Мэр Парижа и министр спорта Франции искупались в Сене – все ради того, чтобы доказать чистоту воды

Портал Inside The Games сообщил, что 65-летняя Идальго в ближайшее время намеревается исполнить свое обещание и отправится купаться в Сену, тем самым показав, что вода в реке достаточно чистая для проведения олимпийских соревнований. По данным пресс-службы Идальго, мэр сделала это в среду утром, несмотря на предупреждения о том, что пробы воды не всегда показывают 100-процентную чистоту.

Франция инвестировала 1,4 миллиарда евро для того, чтобы предотвратить попадание в Сену сточных вод. Однако из-за проливных дождей содержание бактерий поднялось выше нормы, и купаться здесь теперь небезопасно. Да, инвестиции улучшили качество воды, но во время дождей купаться здесь не рекомендуется.

В июле дожди наконец сменились более сухой погодой, что улучшило качество воды в Сене. Изначально Идальго планировала искупаться в Сене в прошлом месяце, но отложила мероприятие.

Изначально в заплыве обещал принять участие и президент Франции Эммануэль Макрон, но после выборов он оказался слишком занят политическими делами. Но в минувшую субботу в реке искупалась министр спорта страны Амели Удеа-Кастера.

Если позволит погода, водная часть олимпийского триатлона пройдёт на Сене 30 и 31 июля, а также 5 августа. Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут 8 и 9 августа.