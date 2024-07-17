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Очередной допинговый скандал: знаменитый бегун отстранен от Олимпиады

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Даниэль Феррейра ду Насименту.
Даниэль Феррейра ду Насименту. Фото: JEENAH MOON

Бразильский бегун Даниэль Феррейра ду Насименту пропустит Олимпийские игры в Париже из-за допинга.

По данным бразильского портала Globo, допинг-тест Насименту обнаружил следы употребления трех разных запрещенных веществ (дромостанолона, метенолона и нандролона). В результате его могут дисквалифицировать на срок до четырех лет. Насименту в настоящее время дисквалифицирован.

Вещества, обнаруженные в организме Насименту, в основном используются для улучшения мышечной силы. Они также помогают мышцам спортсменов быстрее восстанавливаться.

Вредные побочные эффекты этих веществ включают высокое кровяное давление, опухоли печени и поджелудочной железы, а также повышенную агрессию. В худшем случае их применение может привести к летальному исходу.

Насименту считается величайшим неафриканским марафонцем всех времен. Его личный рекорд на этой дистанции — 2:04.51.

На чемпионате мира 2022 года Насименту был восьмым в марафоне.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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