Очередной допинговый скандал: знаменитый бегун отстранен от Олимпиады

По данным бразильского портала Globo, допинг-тест Насименту обнаружил следы употребления трех разных запрещенных веществ (дромостанолона, метенолона и нандролона). В результате его могут дисквалифицировать на срок до четырех лет. Насименту в настоящее время дисквалифицирован.

Вещества, обнаруженные в организме Насименту, в основном используются для улучшения мышечной силы. Они также помогают мышцам спортсменов быстрее восстанавливаться.

Вредные побочные эффекты этих веществ включают высокое кровяное давление, опухоли печени и поджелудочной железы, а также повышенную агрессию. В худшем случае их применение может привести к летальному исходу.

Насименту считается величайшим неафриканским марафонцем всех времен. Его личный рекорд на этой дистанции — 2:04.51.

На чемпионате мира 2022 года Насименту был восьмым в марафоне.