Фото Вы только посмотрите! Форма олимпийской сборной Монголии потрясла всех

В дизайне использованы национальные цвета Монголии: синий, красный и белый, а также различные традиционные узоры и мотивы. Есть также мотивы, связанные с Парижем и Олимпийскими играми, такие как Эйфелева башня и олимпийский огонь.

Форма, в которую спортсмены будут одеты на церемониях открытия и закрытия Олимпиады, получила множество положительных комментариев в социальных сетях.

«Монгольская форма просто потрясающая. Я в восторге», - написал один спортивный фанат, комментируя наряд.

«Олимпийская сборная, которая лучше всех одета на этой Олимпиаде. Монголия близка к золоту», - добавил второй.

Best dressed Olympic team in #Paris2024. #Mongolia making a strong play for the gold medal. pic.twitter.com/WmLLpRPuL9 — Michael.R Payne (@MichaelRPayne1) July 12, 2024

«Детали просто великолепны. Я чувствую себя патриотом Монголии, хотя это вовсе не моя родина», - добавил еще один комментатор.

MONGOLIA'S PARIS 2024 OLYMPICS UNIFORM



This is so freaking gorgeous. Haute couture !

The details are so dope and insane. 👍🏻👏🏻💯



I feel patriotic even though I'm not Mongolian. pic.twitter.com/OzeysxyrBM — Ree Zha (@ItsReeZha) July 11, 2024

По данным Национального олимпийского комитета Монголии, на изготовление каждого комплекта одежды уходило в среднем 20 часов.

Церемония открытия парижской Олимпиады состоится 26 июля. Церемония закрытия состоится 11 августа.