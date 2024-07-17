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Фото Вы только посмотрите! Форма олимпийской сборной Монголии потрясла всех

rus.postimees.ee
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Штангистка Анхцецег Мунхжанцан является одной из представителей Монголии на парижской Олимпиаде.
Штангистка Анхцецег Мунхжанцан является одной из представителей Монголии на парижской Олимпиаде. Фото: Yves Herman

Многие любители спорта были буквально потрясены олимпийской формой Монголии.

В дизайне использованы национальные цвета Монголии: синий, красный и белый, а также различные традиционные узоры и мотивы. Есть также мотивы, связанные с Парижем и Олимпийскими играми, такие как Эйфелева башня и олимпийский огонь.

Форма, в которую спортсмены будут одеты на церемониях открытия и закрытия Олимпиады, получила множество положительных комментариев в социальных сетях.

«Монгольская форма просто потрясающая. Я в восторге», - написал один спортивный фанат, комментируя наряд.

«Олимпийская сборная, которая лучше всех одета на этой Олимпиаде. Монголия близка к золоту», - добавил второй.

«Детали просто великолепны. Я чувствую себя патриотом Монголии, хотя это вовсе не моя родина», - добавил еще один комментатор.

По данным Национального олимпийского комитета Монголии, на изготовление каждого комплекта одежды уходило в среднем 20 часов.

Церемония открытия парижской Олимпиады состоится 26 июля. Церемония закрытия состоится 11 августа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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