Олимпиаде в Париже угрожает тотальный хаос

Профсоюзы французских работников аэропортов объявили о забастовке, которая, как ожидается, начнется примерно за неделю до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает французская газета Le Monde.

Профсоюзы требуют, чтобы за работу во время Олимпийских игр всем работникам выплачивались равные премии. В настоящее время дополнительно премируются лишь некоторые сотрудники.

По данным французской газеты, два крупнейших аэропорта Парижа: Пари де Голль и Орли, во время Олимпийских игр должны будут обслуживать более 350 000 туристов в день. К этому числу добавляются спортсмены из разных стран и их экипировка. Таким образом, забастовка затронет сотни тысяч людей.

Бонусы за работу во время проведения Олимпиады в Париже требуют самые разные профсоюзы. Дело в том, что главное спортивное мероприятие проводится во время традиционного сезона летних каникул в стране.