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Олимпиаде в Париже угрожает тотальный хаос

rus.postimees.ee
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Аэропорт Орли.
Аэропорт Орли. Фото: EMMANUEL DUNAND

Парижские аэропорты могут объявить забастовку накануне Олимпийских игр. Из-за этого, теоретически, могут пострадать как спортсмены, участвующие в играх, так и любители спорта, направляющиеся в Париж.

Профсоюзы французских работников аэропортов объявили о забастовке, которая, как ожидается, начнется примерно за неделю до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает французская газета Le Monde.

Профсоюзы требуют, чтобы за работу во время Олимпийских игр всем работникам выплачивались равные премии. В настоящее время дополнительно премируются лишь некоторые сотрудники.

По данным французской газеты, два крупнейших аэропорта Парижа: Пари де Голль и Орли, во время Олимпийских игр должны будут обслуживать более 350 000 туристов в день. К этому числу добавляются спортсмены из разных стран и их экипировка. Таким образом, забастовка затронет сотни тысяч людей.

Бонусы за работу во время проведения Олимпиады в Париже требуют самые разные профсоюзы. Дело в том, что главное спортивное мероприятие проводится во время традиционного сезона летних каникул в стране.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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