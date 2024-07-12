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Из-за издевательств над лошадью знаменитая наездница отстранена от Олимпиады

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Карина Кассе Крут.
Карина Кассе Крут. Фото: Alkis Konstantinidis

Датская наездница Карина Кассе Крут не примет участие в Олимпийских играх из-за жестокого обращения с лошадью.

Крут готовилась к Олимпиаде в Париже на лошади Хайлинес Дансье. Ситуацию изменил видеоролик, попавший в руки чиновников: в Датскую федерацию конного спорта было отправлено видео, на котором видно, как датчанка слишком жестко тренирует свою лошадь. Федерация сообщила о действиях Крут дисциплинарному комитету, после чего наездница приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх.

По сообщениям датских СМИ, Крут нарушила пункт № 16 правил Федерации конного спорта, согласно которым приоритет отдается благополучию и выносливости лошадей. В этом пункте также говорится, что езда никогда не должна предполагать психическое или физическое насилие над лошадью.

Сама Крут прокомментировала ситуацию следующим образом: «Это видео с тренировки в феврале 2022 года и на нем явно видна ошибка с моей стороны. Прошу прощения, но хочу подчеркнуть, что это не мой обычный стиль тренировки лошадей».

Крут выиграла медали по выездке как на чемпионате мира 2022 года, так и на чемпионате Европы 2023 года.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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