Страховые фирмы обеспокоены тем, что военные нападения или фальшивые изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ), выбьют из колеи проведение Олимпийских игр в Париже, что может привести к отмене мероприятия и искам на миллионы долларов. Страховщики понесли убытки после того, как Олимпийские игры в Токио в 2020 году были перенесены на год из-за пандемии COVID-19.
Если во время Олимпиады в Париже что-то пойдет не так, возможна катастрофа
Цепь событий, последовавшая с того времени - войны в Украине и в Газе, а также волна выборов в этом году, в том числе во Франции, усилили опасения по поводу вероятности политически мотивированного насилия на громких мировых событиях. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.
Немецкая страховая компания Allianz является страховым партнером Олимпийских игр. Другие страховщики, такие как Lloyd's of London, также предлагают собственное «покрытие» олимпийских мероприятий.
Эйке Бюргель, руководитель олимпийской и паралимпийской программы Allianz, заявил, что они осведомлены о геополитической ситуации, в которой находится мир. «МОК (Международный олимпийский комитет), Париж 2024 и национальные организационные комитеты вместе с французскими властями принимают правильные меры в отношении возникающих ситуаций».
«Нападения исламистов являются самой большой проблемой безопасности Игр», - заявил в прошлом месяце руководитель полиции Парижа.
«Это такое масштабное мероприятие в очень большом городе, которое само по себе довольно сложно удержать под контролем полиции», - сказал Эндрю Даксбери, менеджер по рискам страховой компании Beazley.
Правительство Франции заявило, что в случае подтвержденной угрозы безопасности церемония открытия Игр будет перенесена подальше от реки Сены. В мае в городе Сент-Этьен по подозрению в планировании нападения от имени Исламского государства на городской футбольный стадион во время Олимпийских игр был арестован мужчина. Адам Кэрриер, руководитель отдела консалтинга компании по кризисному регулированию AnotherDay, сказал, что подобные инциденты показывают, что угроза парижским Олимпийским играм реальна и постоянна.
«Страховщики встретились с МОК в Париже в прошлом месяце, чтобы обсудить меры снижения рисков», - сообщили Reuters два источника. В электронном письме агентству Reuters МОК заявил, что управление рисками является важной частью их работы, снижая вероятность того, что неожиданные события негативно повлияют на Игры.
Потенциальные конфликты и экономические риски
По мнению страховых компаний, еще одной потенциальной точкой конфликта могут стать израильские команды. Израиль участвует в играх, несмотря на военный конфликт в Газе, в ходе которого погибло 38 000 палестинцев. Маркос Альварес, руководитель отдела страховых рейтингов Morningstar, заявил, что атака, которая привела к жертвам, материальному ущербу и сбоям в работе бизнеса, может добавить несколько миллиардов долларов к предполагаемым страховым убыткам, которые могли бы произойти, если бы Олимпийские игры в Токио были отменены из-за COVID-19.
МОК покупает страховку на несколько лет вперед. Обычно организация закупает покрытие на сумму около 800 миллионов долларов для каждой Олимпиады. Из-за требований конфиденциальности МОК не может раскрывать условия своих контрактов.
Так же, как и государственные оргкомитеты, оргкомитет парижской Олимпиады покупает страховку. Вещательные компании, спонсоры и туристические компании обычно приобретают страховые полисы за год до мероприятия, также как и предприятия, оказывающие услугу размещения – они могут приобрести страховку ближе к мероприятию.
После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке стандартные полисы отмены мероприятий обычно исключают террористические атаки, но организаторы мероприятий и предприятия также могут приобрести отдельное страховое покрытие для таких случаев. Уязвимые компании также могут покупать полисы на покрытие убытков из-за забастовок и гражданских беспорядков.
Во Франции 7 июля прошел второй тур парламентских выборов, поэтому многие компании готовятся к протестам, которые могут нанести материальный ущерб.
Эдель Райан, глава британского отдела спорта и развлечений компании Marsh, сказал, что атаки с использованием искусственного интеллекта также могут нарушить ход Игр, будь то в форме продажи билетов, мошенничества или манипулирования прямыми трансляциями.
По словам источников в индустрии развлечений, организаторы Олимпийских игр сделают все возможное, чтобы перенести мероприятия в случае необходимости, но это не всегда легко, учитывая плотный график, который может привести даже к возможным отменам.
«С точки зрения логистики это будет иметь ужасный эффект домино, - сказала Имоджин Митчелл-Уэбб, руководитель отдела спорта страховой юридической фирмы HF. - Здесь нет места реорганизации событий».
Источник: Reuters