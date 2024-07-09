Если во время Олимпиады в Париже что-то пойдет не так, возможна катастрофа

«Страховщики встретились с МОК в Париже в прошлом месяце, чтобы обсудить меры снижения рисков», - сообщили Reuters два источника. В электронном письме агентству Reuters МОК заявил, что управление рисками является важной частью их работы, снижая вероятность того, что неожиданные события негативно повлияют на Игры.

Потенциальные конфликты и экономические риски

По мнению страховых компаний, еще одной потенциальной точкой конфликта могут стать израильские команды. Израиль участвует в играх, несмотря на военный конфликт в Газе, в ходе которого погибло 38 000 палестинцев. Маркос Альварес, руководитель отдела страховых рейтингов Morningstar, заявил, что атака, которая привела к жертвам, материальному ущербу и сбоям в работе бизнеса, может добавить несколько миллиардов долларов к предполагаемым страховым убыткам, которые могли бы произойти, если бы Олимпийские игры в Токио были отменены из-за COVID-19.

МОК покупает страховку на несколько лет вперед. Обычно организация закупает покрытие на сумму около 800 миллионов долларов для каждой Олимпиады. Из-за требований конфиденциальности МОК не может раскрывать условия своих контрактов.

Так же, как и государственные оргкомитеты, оргкомитет парижской Олимпиады покупает страховку. Вещательные компании, спонсоры и туристические компании обычно приобретают страховые полисы за год до мероприятия, также как и предприятия, оказывающие услугу размещения – они могут приобрести страховку ближе к мероприятию.