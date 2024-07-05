Организаторы Парижской Олимпиады готовят запасной план соревнований по плаванию на открытой воде на случай, если качество воды реки Сены не будет соответствовать требованиям.
Организаторы Олимпиады нашли решение на случай, если качество воды в Сене не улучшится
Помимо соревнований по плаванию на открытой воде, на Сене планируется провести и триатлонные дистанции, однако к качеству воды уже давно есть вопросы.
По данным властей Парижа, уровни энтерококков и колибактерий находились в пределах нормы шесть из девяти дней с 24 июня по 2 июля. Качество воды зависит, среди прочего, от осадков и температуры. Качество воды в Сене должно значительно улучшиться благодаря более сухому и теплому лету, что уменьшит количество сточных вод, попадающих в реку.
В июне было объявлено, что запасного плана нет. Но теперь стало известно, что, если бактерий окажется слишком много, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, организаторы планируют перенести 10-километровые дистанции плавания на открытой воде в Вер-сюр-Марн, где будут проводиться соревнования по гребле. Однако правила Международного союза триатлонистов разрешают в качестве последнего соревнования организовывать дуатлон вместо триатлона, т.е. останутся только соревнования, состоящие из велоспорта и бега. Подобное экстренное решение еще никогда не применялось на Олимпийских играх.
Французские власти потратили более 1,4 миллиарда евро на очистку реки, в которой уже почти сто лет нельзя купаться. Критики считают, что большую сумму, потраченную на очистку, можно было бы использовать более разумно.