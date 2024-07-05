Организаторы Олимпиады нашли решение на случай, если качество воды в Сене не улучшится

Помимо соревнований по плаванию на открытой воде, на Сене планируется провести и триатлонные дистанции, однако к качеству воды уже давно есть вопросы.

По данным властей Парижа, уровни энтерококков и колибактерий находились в пределах нормы шесть из девяти дней с 24 июня по 2 июля. Качество воды зависит, среди прочего, от осадков и температуры. Качество воды в Сене должно значительно улучшиться благодаря более сухому и теплому лету, что уменьшит количество сточных вод, попадающих в реку.

В июне было объявлено, что запасного плана нет. Но теперь стало известно, что, если бактерий окажется слишком много, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, организаторы планируют перенести 10-километровые дистанции плавания на открытой воде в Вер-сюр-Марн, где будут проводиться соревнования по гребле. Однако правила Международного союза триатлонистов разрешают в качестве последнего соревнования организовывать дуатлон вместо триатлона, т.е. останутся только соревнования, состоящие из велоспорта и бега. Подобное экстренное решение еще никогда не применялось на Олимпийских играх.

Французские власти потратили более 1,4 миллиарда евро на очистку реки, в которой уже почти сто лет нельзя купаться. Критики считают, что большую сумму, потраченную на очистку, можно было бы использовать более разумно.