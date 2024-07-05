Возраст – это лишь цифры в паспорте: 58-летняя спортсменка, едва не попавшая на Олимпиаду, тому подтверждение

Она завершила соревнование с результатом 1 час 42 минуты.

Хотя Рол не выполнила олимпийский норматив (1,29,20), чтобы пройти квалификацию в Париж в 2024 году, ее достижение ясно показывает, что даже в пожилом возрасте можно продолжать успешно соревноваться.

Мишель Рол начала свою карьеру как бегунья на длинные дистанции и лишь позже специализировалась на ходьбе.

Рол также участвовала в Олимпийских играх 1992, 1996 и 2000 годов. Затем она взяла относительно длительный перерыв в занятиях спортом, чтобы вырастить пятерых детей. Рол финишировала 20-й на Олимпийских играх 1992 года, 14-й в 1996 году и 17-й в 2000 году.

Муж Рол рассказал, что занятия спортом стали неотъемлемой частью образа жизни их семьи, сообщает Foxcarolina.