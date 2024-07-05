58-летняя спортсменка Мишель Рол из США была очень близка к квалификации на предстоящие Олимпийские игры в Париже, заняв на квалификации олимпийской сборной США третье место в ходьбе на 12,4 мили (20 000 м).
Возраст – это лишь цифры в паспорте: 58-летняя спортсменка, едва не попавшая на Олимпиаду, тому подтверждение
Она завершила соревнование с результатом 1 час 42 минуты.
Хотя Рол не выполнила олимпийский норматив (1,29,20), чтобы пройти квалификацию в Париж в 2024 году, ее достижение ясно показывает, что даже в пожилом возрасте можно продолжать успешно соревноваться.
Мишель Рол начала свою карьеру как бегунья на длинные дистанции и лишь позже специализировалась на ходьбе.
Рол также участвовала в Олимпийских играх 1992, 1996 и 2000 годов. Затем она взяла относительно длительный перерыв в занятиях спортом, чтобы вырастить пятерых детей. Рол финишировала 20-й на Олимпийских играх 1992 года, 14-й в 1996 году и 17-й в 2000 году.
Муж Рол рассказал, что занятия спортом стали неотъемлемой частью образа жизни их семьи, сообщает Foxcarolina.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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