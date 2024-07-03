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Эстонская олимпийская сборная пополняется: Элизабет Пихела сумела пробиться на ОИ

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Элизабет Пихела.
Элизабет Пихела. Фото: Tairo Lutter

Специализирующаяся на прыжках в высоту эстонская спортсменка Элизабет Пихела получила право выступить на Олимпийских играх в Париже, пишет RusERR.

Она не выполнила норматив, но квалифицировалась на Олимпиду на основании рейтинга. В минувшие выходные Элизабет Пихела выиграла чемпионат Эстонии с результатом 1,85.

20-летняя Пихела поедет на первую Олимпиаду в своей карьере.

На данный момент на Олимпиаду в Париж получили путевки 25 эстонских спортсменов.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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