Специализирующаяся на прыжках в высоту эстонская спортсменка Элизабет Пихела получила право выступить на Олимпийских играх в Париже, пишет RusERR.
Эстонская олимпийская сборная пополняется: Элизабет Пихела сумела пробиться на ОИ
Она не выполнила норматив, но квалифицировалась на Олимпиду на основании рейтинга. В минувшие выходные Элизабет Пихела выиграла чемпионат Эстонии с результатом 1,85.
20-летняя Пихела поедет на первую Олимпиаду в своей карьере.
На данный момент на Олимпиаду в Париж получили путевки 25 эстонских спортсменов.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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