Эстонский велосипедист Мадис Михкельс вписал новую прекрасную главу в историю бельгийской профессиональной команды Intermarche-Wanty.
Эстонский велосипедист Мадис Михкельс творит историю бельгийской команды
Михкельс, который в последний день мая отпраздновал свой 21-й день рождения, недавно получил известие о том, что вошел в состав сборной Эстонии, отправляющейся на Олимпийские игры в Париж. Он будет участвовать в мужской шоссейной гонке, причем будет единственным эстонцем на старте.
Кроме того, Михкельс также является первым действующим членом команды Intermarche-Wanty, когда-либо принимавшим участие в Олимпийских играх. Конечно, в составе команды были велосипедисты, участвовавшие в Олимпийских играх. Один из них - Рейн Таарамяэ, один из самых успешных гонщиков Эстонии всех времен, участвовавший в Олимпийских играх 2016 года в Рио.
Мужская шоссейная олимпийская гонка запланирована на 3 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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