Эстонский велосипедист Мадис Михкельс творит историю бельгийской команды

Михкельс, который в последний день мая отпраздновал свой 21-й день рождения, недавно получил известие о том, что вошел в состав сборной Эстонии, отправляющейся на Олимпийские игры в Париж. Он будет участвовать в мужской шоссейной гонке, причем будет единственным эстонцем на старте.

Кроме того, Михкельс также является первым действующим членом команды Intermarche-Wanty, когда-либо принимавшим участие в Олимпийских играх. Конечно, в составе команды были велосипедисты, участвовавшие в Олимпийских играх. Один из них - Рейн Таарамяэ, один из самых успешных гонщиков Эстонии всех времен, участвовавший в Олимпийских играх 2016 года в Рио.