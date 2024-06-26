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В эстонскую олимпийскую сборную добавился еще один спортсмен!

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Мадис Михкельс.
Мадис Михкельс. Фото: Intermarché-Wanty / Twitter / cyclingmedia_ag

На заседании правления Союза велосипедистов Эстонии утвердили, что в мужской групповой гонке на Олимпийских играх в Париже Эстонию будет представлять Мадис Михкельс, сообщает Союз велосипедистов Эстонии.

Для Михкельса Олимпийские игры в Париже – олимпийский дебют. В 2019 году Михкельс принял участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале, где завоевал золотую медаль.

Правление Союза велосипедистов Эстонии также утвердило участие Яаники Лыйв в олимпийском велокроссе.

В данный момент в состав олимпийской сборной Эстонии входит 22 человека.

Женский олимпийский кросс запланирован на 28 июля, мужской масс-старт – на 3 августа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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