На заседании правления Союза велосипедистов Эстонии утвердили, что в мужской групповой гонке на Олимпийских играх в Париже Эстонию будет представлять Мадис Михкельс, сообщает Союз велосипедистов Эстонии.
В эстонскую олимпийскую сборную добавился еще один спортсмен!
Для Михкельса Олимпийские игры в Париже – олимпийский дебют. В 2019 году Михкельс принял участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале, где завоевал золотую медаль.
Правление Союза велосипедистов Эстонии также утвердило участие Яаники Лыйв в олимпийском велокроссе.
В данный момент в состав олимпийской сборной Эстонии входит 22 человека.
Женский олимпийский кросс запланирован на 28 июля, мужской масс-старт – на 3 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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