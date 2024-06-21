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Ура! В олимпийскую сборную Эстонии добавился еще один спортсмен!

rus.postimees.ee
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Март Сейм.
Март Сейм. Фото: Kristjan Teedema

Эстонский штангист Март Сейм выполнил олимпийский норматив и это значит, что Эстония будет представлена на Олимпийских играх и в тяжелой атлетике!

Сейм, последний раз представлявший Эстонию на Олимпийских играх в Рио, заработал олимпийскую путёвку благодаря перераспределению мест. До этого ни один эстонский штангист не завоевал путевку на Олимпийские игры в Париже.

Сначала Сейм остался без путевки на Олимпиаду. Последняя возможность получить заветный пропуск была у него на этапе Кубка мира на Пхукете в апреле. На тот момент эстонскому тяжелоатлету необходимо было поднять в сумме рывков и толчков 427 кг, но Сейм ограничился 415 кг.

«Прошлый год прошел достаточно хорошо, показатели улучшаются. В декабре состоятся следующие титульные соревнования – чемпионат мира. Я хочу полностью выздороветь и начать готовиться к этим соревнованиям», - сказал Сейм Postimees в апреле, даже не подозревая о том, что теперь ему придется вместо этого готовиться к Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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