Погиб 18-летний спортсмен, завоевавший путевку на парижскую Олимпиаду

Трагедия произошла в субботу, когда Райс путешествовала на лодке по Тонга. Он решил прыгнуть с лодки в воду, и ситуация приняла мрачный оборот. 18-летний спортсмен внезапно потерял сознание. Его подняли из воды, но спасти жизнь юноше не удалось.

Смерть сына подтвердил СМИ Тонга отец спортсмена Даррен Райс. Сестра погибшего, Лили Райс, также шокирована смертью:

«Мне повезло иметь самого крутого брата в мире. Мне очень больно, когда мне приходится говорить, что он нас покинул, - написала она в социальных сетях. - Он был замечательным серфером, который должен был поехать на Олимпийские игры и вернуться оттуда с сияющей большой медалью».

Райс заработал путевку на Олимпийские игры в Париже по кайтсерфингу в декабре прошлого года, заняв восьмое место на отборочных соревнованиях в Австралии. Он был бы одним из немногих тонганских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.