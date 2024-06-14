Вопрос участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях всегда вызывал множество споров. В 2022 году, например, Международная федерация плавания официально ограничила участие спортсменов-трансгендеров в соревнованиях.
Пловчиха-трансгендер не сможет участвовать в Олимпиаде
Решение было продиктовано тем, что участвовать в женских соревнованиях могут лишь те трансгендерные спортсмены, которые завершили переход до наступления пубертата.
Это решение не понравилось американской пловчихе-трансгендеру Лие Томас – в 2022 году она стала чемпионом студенческой лиги в США (NCAA) и собиралась квалифицировать ся на Олмипийские игры в Париже.
Спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд CAS. Наконец вынесено решение: позиция осталась неизменной, трансгендерные пловцы не могут принимать участие в женских соревнованиях, если не соответствуют требованям федерации.
В Международной федерации плавания решение CAS назвали большим шагом вперед в защите женского спорта.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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