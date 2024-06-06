Чт, 6.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада
До игр остается:
5 0
ДЕНЬ

Какое нахальство! Россияне хотят отправить на Олимпиаду военных

rus.postimees.ee
Copy
Михаил Игольников (в синем).
Михаил Игольников (в синем). Фото: Sergio Perez

Федерация дзюдо России во вторник назвала состав команды на Олимпиаду в Париже. По меньшей мере двое из 12 дзюдоистов грубо нарушают правила Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце прошлого года МОК постановил, что российские и белорусские спортсмены-индивидуалы могут участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Одним из условий было то, что спортсмены, претендующие на Игры, не должны активно поддерживать войну России на Украине или быть сотрудниками военных или разведывательных служб своей страны.

27-летний Михаил Игольников, член олимпийской сборной России, является лейтенантом армии. В 2019 году он выиграл два чемпионата мира среди военных. Россиянин позировал с диктатором Владимиром Путиным и, по данным украинского издания «Молфар», получил почетную медаль за работу на благо страны.

Он также является двукратным чемпионом Европы в весовой категории до 90 кг.

24-летняя Мадина Таймазова также состоит в рядах армии РФ, она числится в военно-спортивном клубе ЦСКА. По данным украинского издания Babel, в 2020 году Путин наградил Таймазову почетной медалью за заслуги перед Родиной. Год спустя ей было присвоено звание солдата года России. В 2022 году Таймазова позировала перед фотографией в поддержку Путина и войны.

Выступая в весовой категории до 70 кг, Таймазова является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. За свою карьеру она выиграла бронзу чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата Европы.

Нет ничего необычного в том, что спортсмен помимо спортивной карьеры имеет воинское звание или работает в силовых структурах страны. То же самое происходит и в ряде европейских стран, таких как Германия и Франция.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Kanal 2, Duo 5, на русском языке много интересной информации найдете на Kanal 7. Читайте новости на портале RusPostimees, слушайте новости на радио Kuku.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх