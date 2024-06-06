Какое нахальство! Россияне хотят отправить на Олимпиаду военных

В конце прошлого года МОК постановил, что российские и белорусские спортсмены-индивидуалы могут участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Одним из условий было то, что спортсмены, претендующие на Игры, не должны активно поддерживать войну России на Украине или быть сотрудниками военных или разведывательных служб своей страны.

27-летний Михаил Игольников, член олимпийской сборной России, является лейтенантом армии. В 2019 году он выиграл два чемпионата мира среди военных. Россиянин позировал с диктатором Владимиром Путиным и, по данным украинского издания «Молфар», получил почетную медаль за работу на благо страны.

Он также является двукратным чемпионом Европы в весовой категории до 90 кг.

24-летняя Мадина Таймазова также состоит в рядах армии РФ, она числится в военно-спортивном клубе ЦСКА. По данным украинского издания Babel, в 2020 году Путин наградил Таймазову почетной медалью за заслуги перед Родиной. Год спустя ей было присвоено звание солдата года России. В 2022 году Таймазова позировала перед фотографией в поддержку Путина и войны.

Выступая в весовой категории до 70 кг, Таймазова является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. За свою карьеру она выиграла бронзу чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата Европы.

Нет ничего необычного в том, что спортсмен помимо спортивной карьеры имеет воинское звание или работает в силовых структурах страны. То же самое происходит и в ряде европейских стран, таких как Германия и Франция.