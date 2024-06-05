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Плохие новости для Джоковича – ему придется лечь на операцию, Олимпиада под угрозой

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Из-за травмы колена участие Новака Джоковича в Олимпиаде в Париже под угрозой.
Из-за травмы колена участие Новака Джоковича в Олимпиаде в Париже под угрозой. Фото: CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Вчера стало известно, что Новак Джокович, получивший травму на турнире France Open, вынужден досрочно завершить соревнования. Кроме этого, Джоковичу, который по-прежнему сохраняет статус ракетки номер один в мире, предстоит операция и, таким образом, он пропустит турнир Большого шлема в Уимблдоне. Его участие в парижской Олимпиаде также находится под угрозой.

Когда знаменитый серб вновь возьмет в руки ракетку, неизвестно.

Французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники написала, что на восстановление после операции потребуется не менее трех недель, а это значит, что Джокович пропустит Уимблдонский турнир в Англии в начале июля.

Этим летом теннисные корты, где проходит France Open, также примут и олимпийский турнир. Олимпийское золото – одна из немногих наград, которых до сих пор не хватает в копилке Джоковича. И все сейчас зависит от того, насколько быстро восстановится теннисист.

В понедельник вечером в однойвосьмой финала матча-марафона Джокович победил Франсиско Серундоло в пяти сетах, даже несмотря на то, что ему пришлось попросить медицинский тайм-аут из-за травмы колена. МРТ-обследование выявило у Джоковича, который за свою карьеру выиграл более 160 миллионов евро призовых, травму мениска правого колена.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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