Плохие новости для Джоковича – ему придется лечь на операцию, Олимпиада под угрозой

Когда знаменитый серб вновь возьмет в руки ракетку, неизвестно.

Французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники написала, что на восстановление после операции потребуется не менее трех недель, а это значит, что Джокович пропустит Уимблдонский турнир в Англии в начале июля.

Этим летом теннисные корты, где проходит France Open, также примут и олимпийский турнир. Олимпийское золото – одна из немногих наград, которых до сих пор не хватает в копилке Джоковича. И все сейчас зависит от того, насколько быстро восстановится теннисист.

В понедельник вечером в однойвосьмой финала матча-марафона Джокович победил Франсиско Серундоло в пяти сетах, даже несмотря на то, что ему пришлось попросить медицинский тайм-аут из-за травмы колена. МРТ-обследование выявило у Джоковича, который за свою карьеру выиграл более 160 миллионов евро призовых, травму мениска правого колена.