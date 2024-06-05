Любопытная статистика. Эстонцы получают за олимпийское золото намного больше, чем американцы

В Эстонии за золотую медаль Олимпийских игр платят 100 000 евро, за серебряную – 70 000, за бронзовую – 45 000 (в Финляндии соответствующие цифры – 50 000, 30 000 и 20 000 евро).

Если Эстония выигрывает медаль в командном зачете, то в случае команды из двух спортсменов приз делится поровну между ними. Для команды, состоящей из четырех и более участников, назначается двойная сумма призового фонда, которая распределяется между спортсменами.

Если посмотреть на статистику соседних стран, то в Латвии по состоянию на 2022 год, по данным Forbes, за завоевание индивидуальной золотой медали выплачивается 146 000 евро, а за командное олимпийское золото - 438 000 евро. В Литве с 2021 года за завоевание индивидуальной золотой медали платят 133 000 евро.

Возглавляет рейтинг Гонконг, который выплачивает около 590 000 евро за первое место на Олимпийских играх, за ним следует Турция с 351 000 евро. Среди крупных стран мира интересным примером являются США, где олимпийское золото приносит всего 34 000 евро.