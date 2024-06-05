Накануне выявился удивительный факт: в Эстонии спортсменам в связи с победой на Олимпиаде выплачивают премии почти в два раза больше, чем, например, у наших северных соседей в Финляндии. Является ли это разовой аномалией или же подготовка и проведение Олимпийских игр действительно финансируются в Эстонии лучше, чем где-либо еще в мире?
Любопытная статистика. Эстонцы получают за олимпийское золото намного больше, чем американцы
В Эстонии за золотую медаль Олимпийских игр платят 100 000 евро, за серебряную – 70 000, за бронзовую – 45 000 (в Финляндии соответствующие цифры – 50 000, 30 000 и 20 000 евро).
Если Эстония выигрывает медаль в командном зачете, то в случае команды из двух спортсменов приз делится поровну между ними. Для команды, состоящей из четырех и более участников, назначается двойная сумма призового фонда, которая распределяется между спортсменами.
Если посмотреть на статистику соседних стран, то в Латвии по состоянию на 2022 год, по данным Forbes, за завоевание индивидуальной золотой медали выплачивается 146 000 евро, а за командное олимпийское золото - 438 000 евро. В Литве с 2021 года за завоевание индивидуальной золотой медали платят 133 000 евро.
Возглавляет рейтинг Гонконг, который выплачивает около 590 000 евро за первое место на Олимпийских играх, за ним следует Турция с 351 000 евро. Среди крупных стран мира интересным примером являются США, где олимпийское золото приносит всего 34 000 евро.
В разных странах также поднимался вопрос о том, должно ли и в каком объеме государство поддерживать спортсменов в период подготовки к крупным соревнованиям, таким как Олимпийские игры. В зависимости от страны эта проблема решается по-разному. Например, в США Олимпийский комитет не получает ни цента от госсектора и полагается только на спонсоров, которые не выделяют Олимпийскому комитету слишком много денег на поддержку спортсменов. Об этом также свидетельствует тот факт, что веб-сайту Федерации борьбы США пришлось обратиться к американцам с просьбой о пожертвованиях перед летними Олимпийскими играми в Париже, чтобы получить больше средств для участия и подготовки к большим соревнованиям.
В Эстонии благодаря поддержке Олимпийского комитета фонд заработной платы спортсмена, занявшего первое место на Олимпийских играх или чемпионате мира, составляет 4000 евро в месяц, а субсидирование подготовки - 2200 евро в месяц. Кроме того, субсидии выплачиваются и за другие достижения, а также, например, всем кандидатам на Олимпийские игры (поддержка подготовки 1250 евро в месяц). Аналогичная система также используется, например, в Финляндии и Латвии.
Даже согласно данным последнего исследования Евростата, посвященного тому, сколько денег вкладывается в развитие спорта и развлечений в Эстонии по сравнению с другими странами-членами Европейского Союза, Эстония во всех отношениях выглядит весьма достойно.
Согласно исследованию, на продвижение услуг спорта и отдыха в Эстонии ежегодно тратится 1,6 процента ВВП. Для сравнения: в той же сфере деятельности Латвия тратит 0,5 процента, Финляндия – 1,0 процента, Швеция – 1,2 процента и Литва – 0,8 процента. Венгрия возглавляет список с 1,8 процента, за ней следуют Ирландия и Словакия с 0,4 процента.