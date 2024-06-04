Вт, 4.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада
До игр остается:
5 2
ДЕНЬ

СМИ: Олимпийские игры пройдут в нефтяной державе

rus.postimees.ee
Copy
Катарский олимпийский комитет.
Катарский олимпийский комитет. Фото: Frank Hoermann/Sven Simon

Через 12 лет пройдут 36-е летние Олимпийские игры, но город-организатор все еще неизвестен. Тем не менее, по данным испанских СМИ, Международный олимпийский комитет (МОК) уже принял принципиальное решение о том, что Олимпийские игры 2036 года пройдут в Дохе.

Как пишет Relevo, Катар и МОК дорабатывают окончательные детали соглашения, но оно будет озвучено лишь в 2026 или 2027 году. Дело в том, что у МОК есть неписаное правило, согласно которому город-организатор должен каждые четыре года менять континент.

Этим летом Олимпийские игры пройдут в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе, в 2032 году — в Брисбене (Австралия), и поэтому было бы логично, что в 2036 году настанет очередь Азии, поскольку Африка не смогла найти достаточно сильного кандидата.

Олимпийские игры пройдут в Дохе, столице Катара, где за последнее десятилетие состоялось множество крупных спортивных мероприятий. Самым важным из них стал финал чемпионата мира по футболу 2022 года.

Кроме того, в Дохе определялись сильнейшие в мире легкоатлеты, пловцы и гандболисты. Финал чемпионата мира по баскетболу приедет в город в 2027 году.

Катар подвергается жесткой критике за так называемое «отмывание спорта», поскольку на фоне всей гордой картины стоят обвинения в сложившейся в стране ситуации с правами человека. В то же время этические проблемы не помешали спортивным организациям одно за другим проводить престижные для страны соревнования.

Процесс поиска столицы Олимпиады-2036 начался в 2019 году. Официальные заявки подали Стамбул, столица Чили Сантьяго, будущая столица Индонезии Нусантара и еще не подтвержденный город в Индии. Однако во всем мире существуют десятки потенциальных городов-кандидатов. В Дохе готово почти 80 процентов инфраструктуры, необходимой для Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Kanal 2, Duo 5, на русском языке много интересной информации найдете на Kanal 7. Читайте новости на портале RusPostimees, слушайте новости на радио Kuku.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх