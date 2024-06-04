СМИ: Олимпийские игры пройдут в нефтяной державе

Как пишет Relevo, Катар и МОК дорабатывают окончательные детали соглашения, но оно будет озвучено лишь в 2026 или 2027 году. Дело в том, что у МОК есть неписаное правило, согласно которому город-организатор должен каждые четыре года менять континент.

Этим летом Олимпийские игры пройдут в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе, в 2032 году — в Брисбене (Австралия), и поэтому было бы логично, что в 2036 году настанет очередь Азии, поскольку Африка не смогла найти достаточно сильного кандидата.

Олимпийские игры пройдут в Дохе, столице Катара, где за последнее десятилетие состоялось множество крупных спортивных мероприятий. Самым важным из них стал финал чемпионата мира по футболу 2022 года.

Кроме того, в Дохе определялись сильнейшие в мире легкоатлеты, пловцы и гандболисты. Финал чемпионата мира по баскетболу приедет в город в 2027 году.

Катар подвергается жесткой критике за так называемое «отмывание спорта», поскольку на фоне всей гордой картины стоят обвинения в сложившейся в стране ситуации с правами человека. В то же время этические проблемы не помешали спортивным организациям одно за другим проводить престижные для страны соревнования.

Процесс поиска столицы Олимпиады-2036 начался в 2019 году. Официальные заявки подали Стамбул, столица Чили Сантьяго, будущая столица Индонезии Нусантара и еще не подтвержденный город в Индии. Однако во всем мире существуют десятки потенциальных городов-кандидатов. В Дохе готово почти 80 процентов инфраструктуры, необходимой для Олимпийских игр.