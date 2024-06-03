Практически сразу после чемпионата Европы по футболу стартуют летние Олимпийские игры в Париже. Килиан Мбаппе, лидер сборной Франции, не попал в олимпийскую заявку – «Реал», в котором играет знаменитый футболист, отказался отпускать своих игроков на Олимпиаду.
Килиан Мбаппе не сыграет на парижской Олимпиаде, но есть надежда на чемпионат Европы
Мбаппе не вошел в основную заявку сборной Франции на эту Олимпиаду: «Реал» еще в феврале сообщил, что не отпустит игрока. И это даже несмотря на вмешательство президента Франции Эмманюэля Макрона.
В число нападающих сборной Франции включены Александр Ляказетт («Лион»), Брадли Баркола (ПСЖ), Арно Калимуэндо («Ренн»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе («Кристал Пэлас») и Матис Тель («Бавария»).
При этом Килиан Мбаппе вошел в состав сборной на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 24 июля по 9 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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