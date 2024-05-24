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Готовящегося к Олимпийским играм пловца Крегора Цирка постигла неудача

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Крегор Цирк.
Крегор Цирк. Фото: Jüri Melih

Эстонский пловец Крегор Цирк, занявший в феврале пятое место на чемпионате мира по плаванию и завоевавший путевку на Олимпийские игры в Париже, планировал участвовать в туре Mare Nostrum, но небольшая болезнь нарушила его планы.

24-летний Цирк должен был участвовать в туре Mare Nostrum, который состоит из трех этапов и длится девять дней. Уникальность Mare Nostrum заключается в том, что каждый этап проходит в разных странах – Франции, Испании и Монако.

«Я много лет участвовал в Mare Nostrum, и, учитывая расписание титульных соревнований, это всегда очень хорошая возможность, чтобы сделать последние контрольные старты, - сказал пловец. - В этом году мне придется пропустить этап во Франции, потому что в начале недели я подхватил странное вирусное заболевание и за один день был полностью измотан».

Цирк сообщил, что все еще надеется принять участие на этапах в Испании и Монако. «Поскольку меня накрыла столь странная болезнь, я не хочу торопиться с соревнованиями и ставить под угрозу всю работу, которую я проделал до сих пор, и Олимпийские игры».

«Я также консультировался с врачом, и он сказал, что мне следует быть осторожнее, потому что организм штука хрупкая и если слишком торопиться, потом может стать хуже. Я живу одним днем, и когда почувствую, что готов, то немедленно вернусь в бассейн», - добавил пловец, которого, помимо Олимпийских игр, ждет стартующий 17 июня чемпионат Европы.

Стартовый этап Mare Nostrum пройдет 25-26 мая во Франции, затем пловцы отправятся в Барселону, где на 29-30 мая запланирован второй этап. Тур завершится 1-2 июня в Монако, где, как правило, победителей награждает принц Альберт.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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