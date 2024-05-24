Бренд спортивных товаров JOMA будет одевать испанских легкоатлетов на июньский чемпионат Европы, а также на Олимпийские игры в Париже. Но разработанный компанией дизайн получил изрядную долю критики.
Видео ⟩ «Очень ужасно!» Легкоатлеты возмущены новой формой
Например, многоборец Хорхе Уренья сказал, что одежда для соревнований от JOMA очень уродлива. «Слава богу, что немногим людям придется это носить», - сказал он, имея в виду тот факт, что Испания не отправляет много спортсменов на чемпионат Европы и Олимпиаду.
Критика поступила и из-за того, что в одежде участников соревнований больше нет красного цвета – цвет, присутствующий на флаге Испании, заменен на оранжевый.
«Я даже не знала, что теперь я голландка», - пошутила Ана Пелетейро, завоевавшая бронзу в тройном прыжке на последней Олимпиаде.
Рауль Чападо, глава Испанской федерации легкой атлетики, выступил в защиту дизайна JOMA. «Это не первый и не последний раз, когда наши спортсмены и другие спортсмены не носят соревновательную одежду только желтого и красного цветов», - сказал он, имея в виду цвета испанского флага.
По словам Чападо, ассоциация уважает мнение каждого и понимает, что хотя они сами очень гордятся формой, она нравится не всем.