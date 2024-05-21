Эстонская сборная, отправляющаяся на летние Олимпийские игры в Париж, сегодня получила важное пополнение: наша гребная четверка на последней квалификационной регате все-таки сумела завоевать путевку во Францию.
Олимпийская сборная Эстонии расширилась до 18 человек
Эстонский квартет (Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак и Михаил Куштейн) в Люцерне уступили норвежцам, но в мощнейшей схватке, когда речь шла буквально о сантиметрах преимущества, сумел обогнать американцев и все-таки забрать олимпийскую путевку себе.
Благодаря нашим гребцам состав олимпийской сборной Эстонии расширился – сейчас в нее входят 18 человек:
Легкая атлетика: десятиборцы Карел Тилга, Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм, а также бегун на 400 метров с барьерами Расмус Мяги.
Стрельба: Пеэтер Олеск, Пеэтер Юриссон
Плавание: Энели Ефимова, Крегор Цирк
Фехтование: Нелли Дифферт
Велоспорт: один шоссейный велосипедист, вероятнее всего, Мадис Михкельс
Стрельба из лука: Реэна Пярнат
Бадминтон: Кристин Кууба
Гребля: Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн
По разным оценкам, наша олимпийская сборная может увеличиться примерно до 25 человек.
Эстония после восстановления независимости на Олимпийских играх
1992: 38 спортсменов, 15 дисциплин, 2 медали (Эрика Салумяэ (золото), Тыну и Тоомас Тынисте (бронза)
1996: 44 спортсмена, 13 дисциплин
2000: 33 спортсмена, 11 дисциплин, 3 медали (Эрки Ноол (золото), Алексей Будылин и Индрек Пертельсон (бронза)
2004: 42 спортсмена, 10 дисциплин, 3 медали (Юри Яансон (серебро), Индрек Пертельсон и Александер Таммерт (бронза)
2008: 47 спортсмена, 13 дисциплин, 2 медали (Герд Кантер (золото), Юри Яаансон и Тыну Эндрексон (серебро)
2012: 32 спортсмена, 11 дисциплин, 2 медали (Хейки Наби (серебро), Герд Кантер (бронза)
2016: 46 спортсмена, 13 дисциплин, 1 медаль (Андрей Ямса, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо и Аллар Рая (бронза)
2021: 34 спортсмена, 14 дисциплин, 2 медали (Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Катрина Лехис и Ирина Эмбрих (бронза)