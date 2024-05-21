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Олимпийская сборная Эстонии расширилась до 18 человек

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Эстонская олимпийская сборная на Играх в Рио-де-Жанейро, 2016.
Эстонская олимпийская сборная на Играх в Рио-де-Жанейро, 2016. Фото: Tairo Lutter

Эстонская сборная, отправляющаяся на летние Олимпийские игры в Париж, сегодня получила важное пополнение: наша гребная четверка на последней квалификационной регате все-таки сумела завоевать путевку во Францию.

Эстонский квартет (Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак и Михаил Куштейн) в Люцерне уступили норвежцам, но в мощнейшей схватке, когда речь шла буквально о сантиметрах преимущества, сумел обогнать американцев и все-таки забрать олимпийскую путевку себе.

Благодаря нашим гребцам состав олимпийской сборной Эстонии расширился – сейчас в нее входят 18 человек:

Легкая атлетика: десятиборцы Карел Тилга, Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм, а также бегун на 400 метров с барьерами Расмус Мяги.

Стрельба: Пеэтер Олеск, Пеэтер Юриссон

Плавание: Энели Ефимова, Крегор Цирк

Фехтование: Нелли Дифферт

Велоспорт: один шоссейный велосипедист, вероятнее всего, Мадис Михкельс

Стрельба из лука: Реэна Пярнат

Бадминтон: Кристин Кууба

Гребля: Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн

По разным оценкам, наша олимпийская сборная может увеличиться примерно до 25 человек.

Эстония после восстановления независимости на Олимпийских играх

1992: 38 спортсменов, 15 дисциплин, 2 медали (Эрика Салумяэ (золото), Тыну и Тоомас Тынисте (бронза)

1996: 44 спортсмена, 13 дисциплин

2000: 33 спортсмена, 11 дисциплин, 3 медали (Эрки Ноол (золото), Алексей Будылин и Индрек Пертельсон (бронза)

2004: 42 спортсмена, 10 дисциплин, 3 медали (Юри Яансон (серебро), Индрек Пертельсон и Александер Таммерт (бронза)

2008: 47 спортсмена, 13 дисциплин, 2 медали (Герд Кантер (золото), Юри Яаансон и Тыну Эндрексон (серебро)

2012: 32 спортсмена, 11 дисциплин, 2 медали (Хейки Наби (серебро), Герд Кантер (бронза)

2016: 46 спортсмена, 13 дисциплин, 1 медаль (Андрей Ямса, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо и Аллар Рая (бронза)

2021: 34 спортсмена, 14 дисциплин, 2 медали (Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Катрина Лехис и Ирина Эмбрих (бронза)

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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