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Болезненное поражение оставило эстонскую команду без надежды на Олимпиаду

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Кусти Нылвак (с мячом) и Март Тийсаар.
Кусти Нылвак (с мячом) и Март Тийсаар. Фото: Mihkel Maripuu

Вчера сборная Эстонии играла против Словении в полуфинале мужского Кубка наций по пляжному волейболу в немецком Гамбурге и потерпела крайне болезненное поражение.

С эстонской стороны первыми на поле вышли Урмас Пийк и Дмитрий Коротков, которым пришлось признать превосходство второй словенской пары Яна Покершника и Нейца Земляка 2:0 (21:16, 25:23), пишет volley.ee.

Затем настала очередь Кусти Нылвака и Марта Тийсааре, их соперниками были Клемен Шен и Даниэль Покершник. Первая пара Эстонии выиграла этот матч со счетом 2:0 (21:14, 21:19), а это означало, что тот, кто выйдет в финал, определится в золотом гейме.

В золотом матче встретились пары Нылвак-Тийсаар и Ян Покершник-Нейц Земляк. Словенский дуэт победил со счетом 17:15, а эстонцы не прошли в финал и больше не могут бороться за олимпийскую путевку.

Эстония вошла в подгруппу «С», где также играли Германия, Англия, Люксембург, Словения, Кипр и Молдова.

Всего подгрупп четыре, и победитель каждой попадает на финальный турнир Кубка Наций в Юрмале (Латвия), который пройдет 15-16 июня. Победители турнира гарантируют место на парижской Олимпиаде.

Первенство стран будет определяться в мини-матчах (в команде по два игрока), а если после двух игр счет будет равным, то решающим станет золотой гейм. В этом соревновании роль тренера сборной важнее, чем обычно, ведь в отличие от этапов Кубка мира тренеру разрешается находиться у поля во время игры, он имеет право сменить состав перед началом каждого мини-матча, а также перед золотым геймом.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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