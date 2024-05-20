Болезненное поражение оставило эстонскую команду без надежды на Олимпиаду

С эстонской стороны первыми на поле вышли Урмас Пийк и Дмитрий Коротков, которым пришлось признать превосходство второй словенской пары Яна Покершника и Нейца Земляка 2:0 (21:16, 25:23), пишет volley.ee.

Затем настала очередь Кусти Нылвака и Марта Тийсааре, их соперниками были Клемен Шен и Даниэль Покершник. Первая пара Эстонии выиграла этот матч со счетом 2:0 (21:14, 21:19), а это означало, что тот, кто выйдет в финал, определится в золотом гейме.

В золотом матче встретились пары Нылвак-Тийсаар и Ян Покершник-Нейц Земляк. Словенский дуэт победил со счетом 17:15, а эстонцы не прошли в финал и больше не могут бороться за олимпийскую путевку.

Эстония вошла в подгруппу «С», где также играли Германия, Англия, Люксембург, Словения, Кипр и Молдова.

Всего подгрупп четыре, и победитель каждой попадает на финальный турнир Кубка Наций в Юрмале (Латвия), который пройдет 15-16 июня. Победители турнира гарантируют место на парижской Олимпиаде.

Первенство стран будет определяться в мини-матчах (в команде по два игрока), а если после двух игр счет будет равным, то решающим станет золотой гейм. В этом соревновании роль тренера сборной важнее, чем обычно, ведь в отличие от этапов Кубка мира тренеру разрешается находиться у поля во время игры, он имеет право сменить состав перед началом каждого мини-матча, а также перед золотым геймом.