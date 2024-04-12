Официально ⟩ Самые быстрые девушки Эстонии получили возможность побороться за олимпийскую путевку

На чемпионате мира в эстафете запланированы женские и мужские эстафеты 4х100 и 4х400 метров, а также комбинированная эстафета 4х400 метров. В каждой области могут соревноваться 32 команды, а 14 лучших получат путевку на Олимпийские игры в Париже.

В состав эстонской команды входят Ыйлме Выро, Анн Мария Кивикас, Креэте Верлин, Диана Сууманн и Мия Отт. Эстафетную команду возглавляет тренер Рауно Киршбаум, который также накануне ЧМ будет тренировать девушек на сборах в Испании.

Прошлым летом женская эстафетная сборная установила новый рекорд Эстонии на командном чемпионате Европы в Польше со временем 44,21.

В эстафете 4х100 метров на Олимпийских играх в Париже будут соревноваться 16 женских команд.