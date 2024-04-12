Штангист Март Сейм не прошел отбор на ОИ: после травмы прошло слишком мало времени

Для того, чтобы завоевать олимпийскую путевку в супертяжелом весе, необходимо набрать в общей сложности не менее 427 килограммов. Поскольку Сейму в рывке не хватило пяти килограммов до минимального желаемого результата (185 кг), это означало больший вес в поднятии штанги в толчке – 247 кг.

33-летний Сейм поднимает такие веса, его личный рекорд 253 кг. Но в последнее время эти цифры стали немного меньше. Два месяца назад на чемпионате Европы, проходившем в Софии, Сейм подошел прямыми руками поднять штангу весом 237 кг и поднял ее, но в итоге он получил травму.

«Главное беспокойство заключается в том, что с момента травмы прошло слишком много времени, - сказал Сейм после соревнований на Пхукете. - Я не до конца восстановился, 247 килограммов уже было бы опасно».