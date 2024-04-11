Выяснилось, сколько россиян поедет на Олимпиаду в Париже

«Если говорить об Олимпиаде, то на данный момент мы не можем точно сказать, сколько российских спортсменов примут в ней участие в нейтральном статусе. Однако наши эксперты прогнозируют 40 или чуть больше спортсменов», - сказал он.

«Если сравнивать с предыдущими летними Олимпийскими играми в Токио, то численность российской делегации тогда составляла около 330 спортсменов», - добавил Банька.

После распада Советского Союза Россия в среднем отправляла на летние Олимпийские игры около 400 спортсменов, рекорд – Игры в Пекине 2008 года, где в российской делегации было 455 спортсменов.

Однако из-за допингового скандала, разразившегося на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, число россиян на последних Олимпиадах значительно снизилось. Например, в Рио в 2016 году их было 282, а в Токио в прошлый раз — 335.

На предстоящую парижскую Олимпиаду будут допущены только те спортсмены из России и Белоруссии, которые подтвердят свой нейтральный статус Международному олимпийскому комитету. Совсем недавно также был случай, когда российский спортсмен попросил отозвать присвоенный ему нейтральный статус, то есть, по сути, он отказался от своей олимпийской путёвки.