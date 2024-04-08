Эстонские спортсменки не сумели завоевать путевки на Олимпиаду

В субботу обе представительницы Эстонии проиграли уже в своих первых поединках.

Мяэ в весовой категории до 76 килограммов со счётом 1:12 уступила двукратной чемпионке мира, семикратной чемпионке Европы и призеру Олимпийских игр Ясемин Адар из Турции, которая в итоге завоевала олимпийскую путевку.

А Вессо в весовой категории до 62 килограммов со счетом 0:2 проиграла нейтральной спортсменке Веронике Ивановой.

Последний шанс завоевать путевки на Олимпиаду у эстонских девушек будет в мае на мировом квалификационном турнире.