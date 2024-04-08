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Эстонские спортсменки не сумели завоевать путевки на Олимпиаду

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Эпп Мяэ (справа).
Эпп Мяэ (справа). Фото: Tamas Kovacs

Обе эстонские спортсменки, Эпп Мяэ и Виктория Вессо, не смогли завоевать путевки на Олимпиаду в Париж на европейском квалификационном турнире в Баку, пишет RusERR.

В субботу обе представительницы Эстонии проиграли уже в своих первых поединках.

Мяэ в весовой категории до 76 килограммов со счётом 1:12 уступила двукратной чемпионке мира, семикратной чемпионке Европы и призеру Олимпийских игр Ясемин Адар из Турции, которая в итоге завоевала олимпийскую путевку.

А Вессо в весовой категории до 62 килограммов со счетом 0:2 проиграла нейтральной спортсменке Веронике Ивановой.

Последний шанс завоевать путевки на Олимпиаду у эстонских девушек будет в мае на мировом квалификационном турнире.

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