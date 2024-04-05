В борьбе за квалификацию на ОИ Хейки Наби встретится с поддерживающим войну в Украине соперником

Во втором раунде борец греко-римского стиля Хейки Наби, выступающий в тяжелом весе, встретится с чемпионом Европы Сергеем Семеновым. Россиянин, выступавший в Баку в нейтральном статусе, в первом туре победил белоруса Дмитрия Зарупского, который также выступал под нейтральным флагом, со счетом 4:0. Наби был в первом туре свободен.

При этом Федерация борьбы Украины подняла вопрос об участии Семенова. По их словам, последний активно поддерживает военную деятельность России в Украине. Как известно, Международный олимпийский комитет и Международная федерация борьбы не допускают к соревнованиям спортсменов, которые связаны с российской армией или поддерживают войну в Украине.

По этой причине, например, на соревнованиях в Баку не будет выступать двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Вместо него Россия отправила на соревнования Алихана Жабраилова.