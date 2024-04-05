Эстонский борец резко сменил тактику и находится в шаге от олимпийской путевки

«Ситуация у него непростая. Он должен набрать еще около 1400 очков и войти в число 30 лучших спортсменов своей весовой категории», - оценил шансы Клена его отец, президент Союза дзюдо Кайдо Кальюлайд летом прошлого года.

Клен Кальюлайд, выступающий в весовой категории до 90 кг, выполнил обещанное и даже превысил показатель. Очень помогли места в финалах на турнирах Гран-при в Португалии и австралийском Перте, а также пятое место на турнире Большого шлема в Абу-Даби. Он набрал на несколько сотен очков больше, чем говорил отец, а 36-е место в мировом рейтинге сменилось на 21-е. В квалификационной таблице Олимпийских игр он также поднялся на строчку выше.