Несколько лет назад, когда стартовал набор квалификационных очков на парижскую Олимпиаду, несколько эстонских дзюдоистов попытались добиться путевки. На данный момент единственная возможность поехать на Олимпиаду осталась только у Клена Кристофера Кальюлайда - он очень близок к тому, чтобы получить заветную путевку.
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Эстонский борец резко сменил тактику и находится в шаге от олимпийской путевки
«Ситуация у него непростая. Он должен набрать еще около 1400 очков и войти в число 30 лучших спортсменов своей весовой категории», - оценил шансы Клена его отец, президент Союза дзюдо Кайдо Кальюлайд летом прошлого года.