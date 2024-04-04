Российского бойца не допустили к лицензионному олимпийскому турниру после «псевдопроверки» МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что «Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев».

Садулаев должен был ехать на европейский квалификационный турнир по борьбе, который состоится в городе Баку (Азербайджан) с 5 по 7 апреля. Но вместо него в столице Азербайджана выступит борец Алихан Жабраилов.

Ранее Садулаев не смог выступить на чемпионате Европы в Румынии – СМИ сообщают, что сначала борец не смог получить румынскую визу, и получил шенген через другую страну. Вопрос с визой пытались решить почти три часа, но ничего не помогло.

В январе украинские футболисты призвали президента Франции Эмманюэля Макрона не пустить россиян на Олимпиаду. В письме они упомянули спортсменов, которые, по их мнению, поддержали военную операцию, в списке была и фамилия Садулаева.