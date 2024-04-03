Еще одна команда страны-агрессора не поедет на Олимпиаду в Париже

Если недавно российские лучники заявили, что отказываются от участия в Олимпийских играх, то теперь на аналогичный шаг пошли гребцы из страны-агрессора. Решение было объявлено их федерацией, причем отдельно отмечено, что это решение спортсмены и тренеры приняли единогласно.

Требования Международного олимпийского комитета, выдвинутые в отношении российских спортсменов, желающих квалифицироваться на Олимпиаду, оказались для последних неприемлемыми.

«Мы хотим участвовать в международных соревнованиях на законных основаниях, но предлагаемые нам условия носят дискриминационный характер и имеют неизвестные последствия. К тому же все сопряжено с финансовыми обязательствами», - сообщил в пресс-релизе глава Федерации гребли России Алексей Свирин.

Российские спортсмены, вероятно, были бы фаворитами на парижской Олимпиаде, поскольку на последних играх в Токио они завоевали две серебряные медали.