Пловцы Матц Топкин и Робин Ликсор поедут на Паралимпиаду в Париж

Топкин выполнил норматив «А» для Паралимпийских игр в Париже на дистанции 50 м на спине, а Ликсор на дистанции 100 м брассом.

«Я очень рада, что участие двух эстонских спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх в Париже теперь гарантировано. Я верю, что и Матц, и Робин порадуют нас хорошим выступлением в Париже. Надеюсь, наш список паралимпийцев будет и дальше расширяться», — сказала президент ЭПК Моника Хауканымм.

Предприятие Tallinna Vesi накануне подписало договор о сотрудничестве с Паралимпийским комитетом Эстонии и теперь будет поддерживать подготовку спортсменов к Паралимпийским играм в Париже следующим летом. Поддержка паралимпийцев является частью помощи Tallinna Vesi в рамках популяризации паралимпийского спорта в Эстонии.

Tallinna Vesi и эстонское параспортивное сообщество сотрудничают уже более десяти лет - ранее предприятие Tallinna Vesi много лет спонсировало Эстонское общество инваспорта. Поддержка компании водоснабжения на протяжении многих лет улучшила спортивные возможности и общее качество жизни людей с ограниченными возможностями в Эстонии.

По мнению члена правления ЭПК Райнера Вакра, люди с ограниченными возможностями могут добиться больших свершений в спорте только с помощью спонсоров.

«Сотрудничество прошлых лет принесло свои плоды - наша команда по керлингу на колясках прошла на Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году, - напомнил Райнер Вакра. - Параспортсменам нужна поддержка для занятий спортом не только со стороны государства, но и со стороны частного сектора. Мы благодарны компании Tallinna Vesi за то, что она была одной из первых, кто начал нам помогать».

«Наша ежедневная задача как предприятия - создать лучшую жизнь с помощью чистой воды. Эстонский Паралимпийский комитет также занимается созданием лучшей жизни, повышая качество жизни людей с ограниченными двигательными возможностями посредством спорта. Как компания, мы рады поддержать деятельность ЭПК, и во время паралимпийского сезона этого года мы особенно поддерживаем всех наших атлетов, которые участвуют в Олимпийских играх», — сказал Александр Тимофеев, исполнительный директор Tallinna Vesi.