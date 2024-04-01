Хамское поведение: в России обиделись на высказывание мэра Парижа

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже. А украинским спортсменам и всему украинскому народу хочу сказать, что мы их очень сильно поддерживаем», — заявила она. Видеоролик с выступлением мэра опубликовал YouTube-канал United News.

На ее слова отреагировали и российские спортивные функционеры. Так, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал поступок мэра Парижа «просто хамским поведением».

«Мэр Парижа уже не в первый раз это говорит. Ничего удивительного. Потрясающее «гостеприимство» проявляют, конечно», — сказал Жуков «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, в своем комментарии заметила, что Идальго подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота.

(На самом деле, условия допуска на Олимпиаду для россиян и белорусов настолько строгие, а политическая ситуация настолько напряженная, что не более 55 атлетов из этих стран смогут вообще выступить на ОИ в Париже в 2024 году, при этом они не смогут принять участие в параде спортсменов на открытии Олимпийских игр).

«Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», - добавила Журова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. С 28 августа по 8 сентября на тех же площадках состоится Паралимпиада.