В важной рейтинговой таблице не оказалось ни одного эстонца

Несколько недель назад они опубликовали прогноз о том, кто выиграет медали по легкой атлетике на парижской Олимпиаде этим летом. Что касается десятиборья, то в восьмерке лучших по прогнозу нет ни одного эстонского имени.

Выше всех Athletics Weekly оценивает действующего чемпиона мира Пирса ЛеПейджа. Прогнозируется, что канадец наберет 8956 очков, а его ближайшими преследователями считаются Дэмиан Уорнер (8856) и Кевин Майер (8805). Стоит отметить, что Майер в этом сезоне страдает от травм.

Также в восьмерку сильнейших вошли немец Лео Нойгебауэр (8696), золотой медалист чемпионата мира в закрытых помещениях этого года Саймон Эхаммер (8686), спортсмен из Гренады Линдон Виктор (8645), норвежец Сандер Скотхайм (8612) и рекордсмен Австралии Эшли Молони (8609).

Если позволит здоровье, то помимо вышеназванных спортсменов в борьбу за высокие места вступят как минимум два эстонца. Карел Тилга на прошлогоднем ЧМ довел свой личный рекорд до 8681 очка, а бронзовый призер ЧМ в помещениях в этом году Йоханнес Эрм - до 8484 очков. Это не является сумасшедшим показателем, но 26-летний уроженец Тарту считается чрезвычайно талантливым спортсменом, который может набрать еще несколько сотен пунктов.