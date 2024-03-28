Российские лучники не поедут на Олимпиаду в Париже

Накануне глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что ведущие российские лучники решили не участвовать в квалификационных турнирах к парижской Олимпиаде, сославшись на то, что «желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо».