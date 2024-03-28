Накануне глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что ведущие российские лучники решили не участвовать в квалификационных турнирах к парижской Олимпиаде, сославшись на то, что «желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо».
Российские лучники не поедут на Олимпиаду в Париже
Кроме лучников, у которых, как отмечается, были неплохие шансы на медали, от участия в Олимпиаде в Париже отказались боксеры, спортивные гимнасты, прыгуны в воду.
Тем не менее, ряд российских спортсменов ради Олимпийских игр пошел на смену спортивного гражданства. Также нашлись и представители России, которые готовы на ОИ выступить без своего флага и гимна.
С учетом крайне жестких требований, выдвинутых в отношении спортсменов из России и Беларуси, в Париж смогут отправиться чуть больше 50 атлетов из этих стран. Например, на Олимпиаде в Токио российская делегация насчитывала 330 спортсменов.