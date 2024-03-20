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Еще двое российских спортсменов сменили спортивное гражданство ради Олимпиады в Париже

rus.postimees.ee
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Логотип Олимпийских игр в Париже 2024.
Логотип Олимпийских игр в Париже 2024. Фото: Benoit Tessier

Портал Olympics.com сообщает, что еще двое российских спортсменов сменили спортивное гражданство. Это пловчиха Анастасия Кирпичникова и борец Александр Комаров.

Кирпичникова, которая уже несколько лет тренируется во Франции, будет выступать под французским флагом. Она трехкратная чемпионка Европы на короткой воде, также у нее имеется и серебро ЧМ на короткой воде, кроме того, у нее имеются награды и других титульных соревнований.

Чемпион Европы, а также обладатель двух бронзовых медалей ЧЕ Александр Комаров будет выступать за Сербию.

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