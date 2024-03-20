Портал Olympics.com сообщает, что еще двое российских спортсменов сменили спортивное гражданство. Это пловчиха Анастасия Кирпичникова и борец Александр Комаров.
Еще двое российских спортсменов сменили спортивное гражданство ради Олимпиады в Париже
Кирпичникова, которая уже несколько лет тренируется во Франции, будет выступать под французским флагом. Она трехкратная чемпионка Европы на короткой воде, также у нее имеется и серебро ЧМ на короткой воде, кроме того, у нее имеются награды и других титульных соревнований.
Чемпион Европы, а также обладатель двух бронзовых медалей ЧЕ Александр Комаров будет выступать за Сербию.