Нужно ли украинцам контролировать МОК в отношении россиян?

Для того, чтобы суметь выступить на Олимпиаде, россияне, в числе прочего, должны доказать, что не поддерживают войну и не должны иметь отношения к российским силовым структурам. У кого-то из них уже есть путевка на Олимпиаду, кто-то еще проходит квалификацию. Но, возможно, не все они выполнили условия допуска.

«Уважаемый президент. От имени Олимпийского комитета Украины и общественности хотим еще раз искренне поблагодарить МОК за поддержку украинских спортсменов и спорта вообще», - публикует портал Inside The Games письмо Олимпийского комитета Украины.

«Еще раз обращаюсь к вам с вопросом, касающимся спортсменов из России и Беларуси. Прежде всего, это касается борьбы, где, по нашей оценке, не соблюдены все необходимые для участия в парижской Олимпиаде требования».

По оценке украинцев в последнее время контроль явно смягчился. В общей сложности МОК попросили проверить 19 спортсменов из страны-агрессора, часть из которых уже получила путевку на Олимпиаду.

Из письма явствует, что некоторые из вышеперечисленных спортсменов поддерживают войну в Украине.