Паралимпийская сборная Эстонии по керлингу потерпела болезненное поражение от шведов

Британцы вырвались по итогам трех туров вперед со счетом 5:1, но в четвертом Эстония набрала три балла и разница стала минимальной. К сожалению, догнать соперников не удалось, поскольку противники набрали в пятом туре 4 балла, а в шестом туре табло показало уже 10:4.

Встреча со Швецией была равноценной, счет перед последними двумя турами был 4:4. Затем шведам удалось забрать балл, счет стал 5:4, хотя у Эстонии в последнем туре было право первого броска. К сожалению, реализовать это не смогли, победу одержала Швеция и итоговый счет стал 6:4.