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Паралимпийская сборная Эстонии по керлингу потерпела болезненное поражение от шведов

rus.postimees.ee
Паралимпийская сборная Эстонии по керлингу потерпела болезненное поражение от шведов
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Тренировка паралимпийской сборной Эстонии по керлингу накануне Олимпиады в Пекине.
Тренировка паралимпийской сборной Эстонии по керлингу накануне Олимпиады в Пекине. Фото: Eesti Curlingu Liit

На паралимпийских Играх в Пекине сборная Эстонии по керлингу была вынуждена смириться с поражением. Они проиграли британцам со счетом 10:5 и шведам со счетом 6:4.

Британцы вырвались по итогам трех туров вперед со счетом 5:1, но в четвертом Эстония набрала три балла и разница стала минимальной. К сожалению, догнать соперников не удалось, поскольку противники набрали в пятом туре 4 балла, а в шестом туре табло показало уже 10:4.

Встреча со Швецией была равноценной, счет перед последними двумя турами был 4:4. Затем шведам удалось забрать балл, счет стал 5:4, хотя у Эстонии в последнем туре было право первого броска. К сожалению, реализовать это не смогли, победу одержала Швеция и итоговый счет стал 6:4.

Швеция с четырьмя победами и одним поражением занимает в таблице первенства ведущее положение. Следом Канада 4-2, Латвия 4-3, Китай, Великобритания, Словакия 3-2, Норвегия 3-3, США 2-3, Эстония, Южная Корея 2-4, Швейцария 1-5.

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