Анна Щербакова — о сломанных коньках: представить не могу, откуда всё это попало в прессу

«Для меня это не было шоком. Если честно, я даже представить не могу, откуда всё это попало в прессу. Я вообще не стала бы об этом говорить, потому что выступать это мне не помешало, поэтому не было смысла обсуждать. За сезон я меняю около шести пар коньков. Приходится делать это довольно часто. Это не нормально. Буду пробовать новую модель в конце сезона. Экспериментировать в олимпийский год я не стала, каталась на модели, о которой знала, что она очень часто ломается, поэтому у меня с собой была ещё пара на такой случай. Мне уже приходилось на тренировках так же вкатывать новые ботинки. Не так близко к соревнованиям, но я точно так же выходила и с первых тренировок полноценно выполняла свою работу. Единственное отличие на Олимпиаде в том, что не было возможности неограниченного льда, как у нас в «Хрустальном». Приходилось успевать за 30-40 минут тренировок. Но я справилась — значит, это было не так сложно».