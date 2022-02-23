Ср, 23.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В США собираются предоставить вид на жительство российским осведомителям о допинге в РФ

Камила Валиева, фанаты ФОТО: Vladimir Gerdo

Депутат Стив Коэн, представляющий Демократическую партию США, внёс законопроект в Конгресс о предоставлении статуса постоянного проживания в стране российским осведомителям о допинге в России, пишет "Чемпионат".

«Мы обязаны быть на стороне смелых людей, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», — приводит реакцию на эту законодательную инициативу главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта официальный «твиттер» организации.

Ранее Тайгарт заявлял, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с американским «законом Родченкова». Отмечалось, что отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведет проверку в отношении окружения Валиевой по делу о положительной допинг-пробе.

НАВЕРХ
Back