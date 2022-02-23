Ср, 23.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Допинг на Олимпиаде. Испанская фигуристка попалась на том же препарате, что Йохауг

Лаура Баркеро и Марко Цандрон, ОИ в Пекине 2022 ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Участница турнира в парном катании Лаура Баркеро за три дня до окончания Игр была поймана на запрещенном препарате клостебол.

Международное агентство тестирования сообщило о четвертом допинговом инциденте, зафиксированном непосредственно на Олимпиаде в Пекине. На этот раз положительный текст сдала испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступавшая в спортивной паре с Марко Зандроном, пишет "Чемпионат".

Проба, взятая у 20-летней девушки после коротких прокатов 18 февраля, дала положительный результат на запрещенный препарат клостебол. Если спортсменке не удастся доказать свою невиновность, ей грозит четырехлетняя дисквалификация и аннулирование 11-го места на Олимпиаде, которое стало результатом первого выступления испанцев в турнире фигуристов-парников в истории Игр.

В 2016-м во время сборов в Италии врач дал норвежской лыжнице Терезе Йохауг крем для губ, содержащий клостебол, — якобы для лечения потрескавшейся слизистой. На креме было крупными буквами написано слово «допинг», но на это никто не обратил внимания, и в итоге Тереза получила два года дисквалификации и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане. Причем поначалу антидопинговые органы собирались вынести ей более мягкое наказание (признав Йохауг жертвой халатности врача), и только после поднявшегося скандала срок дисквалификации был увеличен. Не исключено, что в случае с Лаурой Баркеро речь тоже идет о какой-нибудь ошибке. Известно, что в прошлом году испанка пропустила два месяца из-за травмы, и по этой причине не выступала на чемпионате мира. Не исключено, что лечение продолжается, только на сей раз оно вышло крайне неудачным.

НАВЕРХ
Back