Допинг на Олимпиаде. Испанская фигуристка попалась на том же препарате, что Йохауг
Участница турнира в парном катании Лаура Баркеро за три дня до окончания Игр была поймана на запрещенном препарате клостебол.
Участница турнира в парном катании Лаура Баркеро за три дня до окончания Игр была поймана на запрещенном препарате клостебол.
Международное агентство тестирования сообщило о четвертом допинговом инциденте, зафиксированном непосредственно на Олимпиаде в Пекине. На этот раз положительный текст сдала испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступавшая в спортивной паре с Марко Зандроном, пишет "Чемпионат".
Проба, взятая у 20-летней девушки после коротких прокатов 18 февраля, дала положительный результат на запрещенный препарат клостебол. Если спортсменке не удастся доказать свою невиновность, ей грозит четырехлетняя дисквалификация и аннулирование 11-го места на Олимпиаде, которое стало результатом первого выступления испанцев в турнире фигуристов-парников в истории Игр.
В 2016-м во время сборов в Италии врач дал норвежской лыжнице Терезе Йохауг крем для губ, содержащий клостебол, — якобы для лечения потрескавшейся слизистой. На креме было крупными буквами написано слово «допинг», но на это никто не обратил внимания, и в итоге Тереза получила два года дисквалификации и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане. Причем поначалу антидопинговые органы собирались вынести ей более мягкое наказание (признав Йохауг жертвой халатности врача), и только после поднявшегося скандала срок дисквалификации был увеличен. Не исключено, что в случае с Лаурой Баркеро речь тоже идет о какой-нибудь ошибке. Известно, что в прошлом году испанка пропустила два месяца из-за травмы, и по этой причине не выступала на чемпионате мира. Не исключено, что лечение продолжается, только на сей раз оно вышло крайне неудачным.