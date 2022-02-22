Послевкусие Олимпиады. Звездные фигуристы из США угодили в громкий скандал

На американских фигуристов Брендона Фрейзера и Алексу Книрим подали в суд за несанкционированное использование музыки в короткой программе командного турнира.

Как сообщает Reuters, скандал подняли Роберт и Арон Мардеросяны, которые пишут музыку в группе Heavy Young Heathens. Под их композицию The House of the Rising Sun Книрим и Фрейзер катались в короткой программе командного турнира.

По данным Court House News, иск зарегистрировали в федеральном суде города Санта-Ана, в числе ответчиков — американский медиахолдинг NBC (основной олимпийский бродкастер), его компания Comcast и Федерация фигурного катания США. Вина NBC и Comcast состоит в том, что они выдали в эфир музыку без согласия правообладателя.

Группа Heavy Young Heathens уже более 30 лет создает саундтреки для фильмов, сериалов и рекламных роликов. И это не первый случай, когда группа подает в суд по поводу авторских прав. В 2017 году они судились с Warner Bros. из-за использования своей песни в сериале FОX's «Люцифер».

Согласно закону об авторском праве в США, лицензию на исполнение необходимо закреплять за всеми составляющими любой постановки. К примеру, в мюзикле нужно отдельно получить права на сценарий, на тексты песен и на саму музыку.

Фигуристы Мардеросянам явно не заплатили и вышли с музыкой в их исполнении на Олимпийские игры. Среди защитников авторских прав: ASCAP — сообщество композиторов, авторов и издателей, членами которой являются соответственно композиторы, авторы песенных текстов и поэты-песенники; BMI (Broadcast Music, Inc) — эта структура защищает права авторов песен и композиторов и других.

В иске композиция The House of the Rising Sun называется ценным лицензионным активом для группы Heavy Young Heathens. Участники группы требуют у суда возмещения материального ущерба. Также они хотят предотвратить любые будущие нарушения со стороны ответчиков и запретить им дальнейшее использование своей музыки. Сумма иска не уточняется.

«Эти нарушения наносят большой вред ценностям участников группы и оскорбляют целостность их профессиональной репутации», — говорится в иске, который цитирует New York Post. Со слов отца музыкантов Мика Мардеросяна, агент спортсменов отказался выслушать претензии со стороны участников группы.

Фрейзер и Книрим рассказали, что были не в курсе ситуации. По словам спортсменов, всей этой историей занимались представители их команды, не ставя в известность фигуристов о возникших проблемах. «Они уважали нашу сосредоточенность на спорте. У нас все еще был личный турнир. Мы в этом не участвовали. У нас нет никакой информации — просто потому, что мы пытались сосредоточиться на наших конкурентах и на своем выступлении», — заявил Брендон USA Today Sports.