Тренер: сборная Эстонии по кёрлингу на колясках готова к Паралимпиаде

К предстоящей Паралимпиаде сборная Эстонии готовится под руководством тренера с большим опытом подготовки к олимпийским играм Крисом Боуденом. По словам главного тренера, сборная Эстонии готова к Паралимпиаде. “К олимпийскому турниру мы готовились месяцами. График тренировок был насыщенный, мы провели много времени на льду и команда проделала огромную работу, чтобы быть готовой к Паралимпиаде. Мы едем с большой надеждой на успех и наша первая задача - пройти через отборочные игры", - прокомментировал Боуден.

По словам Боудена, сборная Эстонии по кёрлингу на колясках способна обыграть каждого из противников и она не раз это ранее доказывала. “После последнего турнира в Таллинне мы сосредоточились на слабых сторонах нашей игры и проделали большую работу над стратегической стороной", - добавил он.

Турнир по керлингу на колясках на Паралимпийских играх в Пекине начнется 4 марта и уже в эту субботу эстонские спортсмены и члены делегации вылетают в Пекин. В ходе отборочных игр все команды встретятся друг с другом и четыре лучшие сборные пройдут дальше и получат возможность играть за олимпийские медали. Победители турнира станут известны 13 марта.

В сборную Эстонии по керлингу на колясках входят спортсмены Андрей Койтмяэ, Майт Мятас, Лаури Мурасов, Кятлин Рийдебах и Сигне Фалькенберг. Противниками Эстонии на паралимпиаде в Пекине станут сборные Китая, России, Норвегии, Кореи, Шотландии, Канады, Словакии, Швеции, Латвии, Швейцарии и США.

Главный тренер Эстонской сборной Крис Боуден специализируется на подготовке спортсменов по керлингу на колясках. Боуден тренировал спортсменов сборной Канады по керлингу к олимпийским играм в Сочи в 2014 году и к паралимпийским играм в Пхенчхане в 2018 году, когда сборная Канады по керлингу на колясках завоевала бронзу. На паралимпиаде в Пекине в роли второго тренера с командой едет Айн Виллау.