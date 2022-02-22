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Биатлонист Лессер раскритиковал главу МОК Баха за организацию и проведение Игр в Пекине

Ледяные талисманы Олимпиады 2022 в пекине. ФОТО: STR/AFP/Scanpix

Немецкий биатлонист Эрик Лессер подверг критике главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за организацию и проведение Игр в Пекине.

«Я разочарован тем, что Томас Бах никак не реагирует на критику. То, что Олимпийские игры аполитичны, — полнейшая чушь. Было видно, что Игры в Пекине не аполитичны. Я совершенно не могу понять, почему все продолжают гнаться за ложью. Хочется, чтобы кто-то критиковал китайское правительство.

Теперь я могу сообщить, что там происходило. Человеческий фактор полностью отсутствовал, всё было выдумано из пробирки. Китай очень рад тому, что коронавирус существует, потому что можно винить его во многих вещах. Без пандемии коронавируса можно было бы совершить несколько поездок по туристическим достопримечательностям, но мы видели только то, что они хотели показать», — приводит слова Лессера "Чемпионат" со ссылкой Deutschlandfunk.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля 2022 года.

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