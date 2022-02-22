Биатлонист Лессер раскритиковал главу МОК Баха за организацию и проведение Игр в Пекине

«Я разочарован тем, что Томас Бах никак не реагирует на критику. То, что Олимпийские игры аполитичны, — полнейшая чушь. Было видно, что Игры в Пекине не аполитичны. Я совершенно не могу понять, почему все продолжают гнаться за ложью. Хочется, чтобы кто-то критиковал китайское правительство.

Теперь я могу сообщить, что там происходило. Человеческий фактор полностью отсутствовал, всё было выдумано из пробирки. Китай очень рад тому, что коронавирус существует, потому что можно винить его во многих вещах. Без пандемии коронавируса можно было бы совершить несколько поездок по туристическим достопримечательностям, но мы видели только то, что они хотели показать», — приводит слова Лессера "Чемпионат" со ссылкой Deutschlandfunk.