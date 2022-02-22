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Финские СМИ: немцы обманом завоевали одно олимпийское золото

Золотая медаль. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Финская газета Iltalehti написала, что сборная Германии использовала в женской эстафете 4х5 км на Олимпиаде в пекине запрещенную лыжную смазку, если точнее – воск с добавлением флуорида С8. По данным издания, информация идет из разных источников, хотя ни одного убедительного доказательства они не предоставили.

Реакция Лыжного союза Германии была категоричной:

«Обычно мы не комментируем анонимные высказывания, особенно такие неслыханные. Скажем предельно ясно: Лыжный союз Германии соблюдает все правила», - передает слова исполнительного руководителя Стефана Шварцбаха идание Bild.

«Флюорид С8 мы, разумеется, не используем, потому что его у нас больше нет. Это ложь, что они пишут», - добавил Андреас Шлюттер, ответственный за сферу лыжных гонок. Он полагает, что все это чистая зависть, поскольку сборная Финляндии осталась в обеих эстафетах без медалей.

Директор сектора лыжных гонок Международного лыжного союза Пьер Миньерей также считает эти утверждения бредом. «У меня нет причин этому верить. Возможно, заметили, что лыжи немецких спортсменок лучше скользят и начали спекулировать на этом. Но я считаю, что в этой истории нет смысла, поскольку тут нет такого снега, на котором от этой продукции был бы толк».

Вышеупомянутая флюоридная смазка дает преимущества на мокром или свежем снеге, а также в теплую погоду – но в Китае было холодно и сухо. Вместо свежего снега на лыжнях в основном был искусственный снег.

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