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CNN отметило очень стильный костюм Эвы-Лотты Кийбус и многообещающий прокат фигуристки

Эва-Лотта Кийбус, ОИ в Пекине 2022, короткая программа. ФОТО: Sergei Bobylev

Завоевавшая на Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании 21-е место эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус была отмечена медиагигантом CNN за стильный и многообещающий прокат.

Концерну бросился в глаза костюм, который был на Кийбус в момент исполнения короткой программы.

«Эстонская фигуристка поразила платьем, выполненным в стиле 60-х годов и расшитом пайетками. Оно было не только костюмом, но и в то же время действительно стильным нарядом – запоминающийся и модный выбор фигуристки, которая в этом году медали не выиграла», - написал сотрудник CNN Style Скотти Эндрю о костюме Эвы-Лотты.

«Фигуристы и танцоры на льду знают, что для того, чтобы зацепить судей, нужно больше, чем четверные прыжки (хотя и это неплохо). Спортсмены надевают самые нарядные костюмы – те, что вы видите на Олимпиаде, хотя смелый выход не всегда значит успешное выступление», - говорится в статье, где описываются 11 нарядов.

Эве-Лотте Кийбус, седьмой среди женщин на чемпионате Европы в 2020 году, занявшей на прошлогоднем чемпионате мира 14-е место, в этом сезоне сильно мешала травма ноги. Ее тренер Анна Леванди сообщила на олимпиаде, что сейчас состояние фигуристки улучшилось и будущее видится значительно более ярким.

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