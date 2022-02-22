CNN отметило очень стильный костюм Эвы-Лотты Кийбус и многообещающий прокат фигуристки

Концерну бросился в глаза костюм, который был на Кийбус в момент исполнения короткой программы.

«Эстонская фигуристка поразила платьем, выполненным в стиле 60-х годов и расшитом пайетками. Оно было не только костюмом, но и в то же время действительно стильным нарядом – запоминающийся и модный выбор фигуристки, которая в этом году медали не выиграла», - написал сотрудник CNN Style Скотти Эндрю о костюме Эвы-Лотты.

«Фигуристы и танцоры на льду знают, что для того, чтобы зацепить судей, нужно больше, чем четверные прыжки (хотя и это неплохо). Спортсмены надевают самые нарядные костюмы – те, что вы видите на Олимпиаде, хотя смелый выход не всегда значит успешное выступление», - говорится в статье, где описываются 11 нарядов.